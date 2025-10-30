Тренер Ромы оценил игру Довбика после победного гола украинца

В среду, 29 октября, состоялись матчи девятого тура чемпионата Италии по футболу. В одном из них Рома дома принимала Парму.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 благодаря решающему голу Артема Довбика. На послематчевой пресс-конференции Джан Пьеро Гасперини высказался об игре украинского форварда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voce Giallo Rossa.

Как Гасперини прокомментировал выступление Довбика?

Главный тренер Ромы был доволен выступлением уроженца Черкасс, который этот поединок начинал на скамейке запасных. Он заявил, что Артем Довбик демонстрирует прогресс и ему понравился не только гол, но и сама игра форварда.

Мне кажется, что Довбик растет в физическом плане. После всем известных пенальти он имел большой шанс во Флоренции, отличный момент против Интера. У него уже было несколько возможностей забить гол, но сегодняшний мяч был очень красивым. Важен не только гол, но и его вовлеченность в игру команды значительно возросла. Мы работаем над этим, даем ему всю необходимую уверенность,

– заявил Гасперини.

Также специалист объяснил, почему украинец не вышел в стартовом составе и не стал первым выбором при вынужденной замене нападающего Эвана Фергюсона в первом тайме.

"Почему я в первом тайме выпустил Бэйли, а не Довбика? Я хотел играть с Бэйли, Дибалой и Суле. Я хотел сосредоточиться на технике, пасе и скорости, но мне казалось, что Бэйли еще не восстановился после матча с Сассуоло. Ему было тяжело быть активным и быстрым, поэтому во втором тайме я поставил Эль-Айнауи с Кристанте под нападающими.

На поле всегда было три атакующих игрока, независимо от физической подготовки. Дибала, Довбик и Фергюсон могут играть в атаке. Затем мы ставим крайних нападающих и Кристанте под нападением. Мы всегда полагаемся на эту систему, редко применяем другие схемы", – заявил тренер.

К слову. Благодаря этой победе Рома догнала Наполи, который возглавляет турнирную таблицу Серии А. Обе команды набрали по 21 очку после стартовых девяти туров.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 2 ноября на выезде против Милана. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Что известно о выступлениях Довбика за Рому?