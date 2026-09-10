Футбольный матч с участием молодого поколения вызвал немало эмоций. К счастью, обошлось без пострадавших, пишет 24 Канал.

Что известно об инциденте

Уже после матча детских команд вспыхнули эмоции. В результате инцидента 40-летний тренер одной из команд получил протокол об административном правонарушении.

Когда тренеры вышли на поле, чтобы разнять игроков, в ситуацию вмешались родители, которые также выбежали на футбольную площадку. После этого между родителями и 40-летним тренером одной из команд возник конфликт, в ходе которого наставник команды распылил спрей из баллончика с замораживающим средством в сторону родителей,

– говорится в сообщении полиции Львовской области.

Правоохранители отметили, что телесных повреждений никто не получил, а на тренера составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Какие драки на футбольном поле были в последнее время

Обсуждения подобных эпизодов обычно касаются событий в матчах профессионалов. Например, в мае стало известно, что в мадридском Реале подрались Федерико Вальверде и Орельен Чуамени.

В июле полузащитник клуба Бока Хуниорс Леандро Паредес устроил драку после финала ЧМ-2026.

В Украине футбольные специалисты подвергаются дисциплинарным санкциям по несколько иным причинам. В августе Вячеслав Богоделов заявил, что получил штраф за использование русского языка во время тренировки.