Футбольний поєдинок за участі молодшого покоління спричинив чимало емоцій. На щастя, обійшлося без постраждалих, пише 24 Канал.

Що відомо про інцидент

Уже після поєдинку дитячих команд спалахнули емоції. У результаті історії 40-річний тренер одного з колективів отримав протокол про адміністративне правопрушення.

Коли тренери вийшли на поле розбороняти гравців, у ситуацію втрутилися батьки, які також вибігли на футбольний майданчик. Після цього між батьками та 40-річним тренером однієї з команд виник конфлікт, під час якого наставник команди розпилив спрей із балончика з заморозкою в бік батьків,

– йдеться у повідомленні поліції Львівщини.

Правоохоронці зазначили, що тілесних ушкоджень ніхто не отримав, а на тренера склали адмін протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Які бійки на футбольному полі були останнім часом

Обговорення подібних епізодів зазвичай торкаються подій в іграх професіоналів. Наприклад, у травні стало відомо, що у мадридському Реалі побились Федеріко Вальверде та Орельєн Чуамені.

У липні півзахисник клубу Бока Хуніорс Леандро Паредес вчинив бійку після фіналу ЧС-2026.

В Україні футбольні фахівці відчувають дисциплінарні санкції дещо з інших причин. У серпні В'ячеслав Богодєлов заявив, що отримав штраф за використання російської мови під час тренування.