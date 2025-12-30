Сразу набрал Джошуа: президент Нигерии рассказал о разговоре с экс-соперником Усика после ДТП

В Нигерии произошла серьезная автокатастрофа с участием известного спортсмена. Участником смертельного ДТП стал один из лучших боксеров мира Энтони Джошуа.

Авто с британцем на высокой скорости столкнулось с грузовиком на трассе в сторону Лагоса. Президент Нигерии Бола Тинубу прокомментировал ДТП с Джошуа у себя на странице в соцсети Х, сообщает 24 Канал.

Что сказал президент Нигерии?

Политик рассказал, что сразу позвонил Джошуа после инцидента. Жертвами аварии стали двое тренеров британца Латиф Айоделе и Сина Гами.

Танубу выразил соболезнования Энтони по поводу потери членов его команды. К счастью, BBC информирует, что сам AJ избежал тяжелых трав, хотя и покидал авто не без посторонней помощи.

Я поговорил с Энтони и выразил соболезнования по поводу смерти Латифа и Сины в аварии. пожелал Джошуа всего наилучшего и помолился за него. Он заверил меня, что в больнице ему оказывают всю возможную помощь. Я также поговорил с матерью Джошуа и помолился за нее. Она была очень благодарна за мой звонок. Пусть Бог охраняет души погибших,

– написал Бола в соцсети.

Причиной ДТП стало существенное превышение скорости автомобилем с Джошуа. Во время обгона он въехал в грузовик Pajero, стоявший на обочине магистрали. В сети появились первые кадры Энтони после ДТП.

Напомним, что AJ отправился в Нигерию в отпуск. Она является второй родиной британца, поскольку его родителями являются уроженцы африканской страны.

Что известно о карьере Энтони Джошуа?

За неделю до ДТП британец провел бой против блогера Джейка Пола. Это был первый поединок AJ после годичного перерыва, в котором он одержал победу нокаутом в шестом раунде.

В целом же Джошуа является одним из самых успешных боксеров современности в супертяжелом весе. Его история началась с "золота" на Олимпиаде-2012.

На профессиональном уровне AJ провел 33 поединка, одержав 29 побед. В 2017-м Энтони победил Владимира Кличко, а позже владел чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF.

В 2021 году Джошуа потерпел поражение от Александра Усика, потеряв все титулы. Позже украинец во второй раз победил AJ, после чего его карьера пошла на спад.

Еще одним большим ударом по Энтони стало поражение от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года. Тогда "Динамит" буквально уничтожил своего земляка, нокаутировав его в 5 раунде.



