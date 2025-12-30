Авто с британцем на высокой скорости столкнулось с грузовиком на трассе в сторону Лагоса. Президент Нигерии Бола Тинубу прокомментировал ДТП с Джошуа у себя на странице в соцсети Х, сообщает 24 Канал.
По теме Джошуа попал в смертельное ДТП: что известно о состоянии боксера
Что сказал президент Нигерии?
Политик рассказал, что сразу позвонил Джошуа после инцидента. Жертвами аварии стали двое тренеров британца Латиф Айоделе и Сина Гами.
Танубу выразил соболезнования Энтони по поводу потери членов его команды. К счастью, BBC информирует, что сам AJ избежал тяжелых трав, хотя и покидал авто не без посторонней помощи.
Я поговорил с Энтони и выразил соболезнования по поводу смерти Латифа и Сины в аварии. пожелал Джошуа всего наилучшего и помолился за него. Он заверил меня, что в больнице ему оказывают всю возможную помощь. Я также поговорил с матерью Джошуа и помолился за нее. Она была очень благодарна за мой звонок. Пусть Бог охраняет души погибших,
– написал Бола в соцсети.
Причиной ДТП стало существенное превышение скорости автомобилем с Джошуа. Во время обгона он въехал в грузовик Pajero, стоявший на обочине магистрали. В сети появились первые кадры Энтони после ДТП.
Напомним, что AJ отправился в Нигерию в отпуск. Она является второй родиной британца, поскольку его родителями являются уроженцы африканской страны.
Что известно о карьере Энтони Джошуа?
- За неделю до ДТП британец провел бой против блогера Джейка Пола. Это был первый поединок AJ после годичного перерыва, в котором он одержал победу нокаутом в шестом раунде.
- В целом же Джошуа является одним из самых успешных боксеров современности в супертяжелом весе. Его история началась с "золота" на Олимпиаде-2012.
- На профессиональном уровне AJ провел 33 поединка, одержав 29 побед. В 2017-м Энтони победил Владимира Кличко, а позже владел чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF.
- В 2021 году Джошуа потерпел поражение от Александра Усика, потеряв все титулы. Позже украинец во второй раз победил AJ, после чего его карьера пошла на спад.
- Еще одним большим ударом по Энтони стало поражение от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года. Тогда "Динамит" буквально уничтожил своего земляка, нокаутировав его в 5 раунде.