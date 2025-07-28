Умер легендарный чемпион мира по боксу, который дрался с Холифилдом и Форманом

Ушел из жизни американский боксер Дуайт Мухаммад Кави. Во время спортивной карьеры он владел чемпионскими поясами в двух весовых категориях.

25 июля 2025 года перестало биться сердце легенды мирового бокса Дуайта Мухаммада Кави. Двукратному чемпиону мира было 73 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Что известно о Дуайте Мухаммаде Кави

Будущий чемпион мира по боксу родился 5 января 1953 года в Балтиморе, штат Мэриленд. В молодом возрасте парень имел проблемы с законом. В конце концов Дуайт попал в тюрьму за вооруженное ограбление. За решеткой он провел пять лет.

Интересно, что именно тюрьма дала ему путевку в жизнь. Дело в том, что в местах лишения свободы Дуайт начал заниматься боксом. Одним из заключенных был Джеймс Скотт – претендент на чемпиона мира, у которого Кави многому научился. На волю Дуайт вышел профессиональным боксером.

Всего он провел на ринге 53 поединка, в которых одержал 41 победу, в том числе 25 – нокаутом. Потерпел 11 поражений, а еще один бой завершился вничью.

В 1981 году Кави, который имел прозвище "Бензопила из Кемдена", стал чемпионом мира WBC в полутяжелом весе. В 1985 году Дуайт завладел титулом чемпиона WBA в 1-м тяжелом весе.

Дуайт Мухаммад Кави против Эвандера Холифилда / фото Getty Images

В послужном списке боксера поединки против легендарных Эвандера Холифилда и Джорджа Формана в хэвивейте. В возрасте 46 лет Кави завершил карьеру. Сначала он работал тренером по боксу, а затем в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков.

Последние годы жизни легендарный боксер боролся с деменцией, которую диагностировали у него в 2020 году.

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