Инцидент произошел в поединке между 13-летним сербом Виктором Майсторовичем и азербайджанцем Юсифом Агхакисиевым (категория до 75 кг). После очередного предупреждения бойцу из Азербайджана его тренер потерял самоконтроль, пишет 24 Канал.

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Инцидент на боксерском Евро

После того, как рефери вынес повторное предупреждение его подопечному, тренер ворвался на ринг, толкнул судью Стефана Чубалевски, схватил его за шею и начал душить, пытаясь вытащить к краю ринга.

Только благодаря оперативному вмешательству зрителей, официальных лиц и других команд удалось избежать большей драки, хотя ситуация стремительно переросла в массовую схватку.

Европейская боксерская конфедерация уже объявила о начале расследования. Как тренер, так и его спортсмен – дисквалифицированы.

Схватка на турнире: смотрите видео

Напомним, что недавно украинец Юрий Ковальчук завоевал историческое "золото" на ЧЕ-2025 по современному пятиборью.