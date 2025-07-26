В этом году впервые соревнования по современному пятиборью на чемпионате Европы проходят по новым правилам. Вместо конкура в программу включили полосу препятствий, пишет 24 Канал.
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Историческая победа Украины на Евро по современному пятиборью
В пятницу, 25 июля, в Мадриде состоялся финал Евро-2025 по современному пятиборью в одиночных соревнованиях мужчин. В решающую стадию отобрались двое украинцев – Юрий Ковальчук и Даниил Сыч, для которого это был дебют на континентальном первенстве.
В раунде фехтования Ковальчук набрал максимальные 250 очков. А в соревнованиях по лазер-рану Юрий сумел вырвать заветное "золото" первенства.
Суммарно украинский чемпион набрал 1588 баллов и опередил венгра Колесара Михали на шесть очков. Третьим на подиум попал представитель Франции Жан-Батист Мурсия. Даниил Сыч завершил соревнования пятым.
ЧЕ-2025 по современному пятиборью. Одиночные соревнования, мужчины (финал)
- 1. Юрий Ковальчук (Украина) – 1588 очков
- 2. Колесар Михали (Венгрия) – 1582
- 3. Жан-Батист Мурсия (Франция) – 1577
...
- 5. Даниил Сыч (Украина) – 1566
Отметим, что Украина второй раз подряд становится чемпионом Европы по современному пятиборью. В 2024 году "золото" завоевал Александр Товкай. Тогда соревнования еще проходили по старой программе с конкуром.
Все украинские чемпионы Европы по современному пятиборью
- 2008 год. Виктория Терещук (женские одиночные соревнования)
- 2013 год. Виктория Терещук, Павел Тимощенко (микст эстафета)
- 2014 год. Виктория Терещук, Анастасия Спас (женская эстафета)
- 2015 год. Юрий Федечко, Дмитрий Кирпулянский (мужская эстафета)
- 2024 год. Александр Товкай (мужские одиночные соревнования)
- 2025 год. Юрий Ковальчук (мужские одиночные соревнования)
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