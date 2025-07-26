В этом году впервые соревнования по современному пятиборью на чемпионате Европы проходят по новым правилам. Вместо конкура в программу включили полосу препятствий, пишет 24 Канал.

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Историческая победа Украины на Евро по современному пятиборью

В пятницу, 25 июля, в Мадриде состоялся финал Евро-2025 по современному пятиборью в одиночных соревнованиях мужчин. В решающую стадию отобрались двое украинцев – Юрий Ковальчук и Даниил Сыч, для которого это был дебют на континентальном первенстве.

В раунде фехтования Ковальчук набрал максимальные 250 очков. А в соревнованиях по лазер-рану Юрий сумел вырвать заветное "золото" первенства.

Суммарно украинский чемпион набрал 1588 баллов и опередил венгра Колесара Михали на шесть очков. Третьим на подиум попал представитель Франции Жан-Батист Мурсия. Даниил Сыч завершил соревнования пятым.

ЧЕ-2025 по современному пятиборью. Одиночные соревнования, мужчины (финал)

1. Юрий Ковальчук (Украина) – 1588 очков

2. Колесар Михали (Венгрия) – 1582

3. Жан-Батист Мурсия (Франция) – 1577

...

5. Даниил Сыч (Украина) – 1566

Отметим, что Украина второй раз подряд становится чемпионом Европы по современному пятиборью. В 2024 году "золото" завоевал Александр Товкай. Тогда соревнования еще проходили по старой программе с конкуром.

Все украинские чемпионы Европы по современному пятиборью

2008 год. Виктория Терещук (женские одиночные соревнования)

2013 год. Виктория Терещук, Павел Тимощенко (микст эстафета)

2014 год. Виктория Терещук, Анастасия Спас (женская эстафета)

2015 год. Юрий Федечко, Дмитрий Кирпулянский (мужская эстафета)

2024 год. Александр Товкай (мужские одиночные соревнования)

2025 год. Юрий Ковальчук (мужские одиночные соревнования)

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