Інцидент стався у поєдинку між 13-річним сербом Віктором Майсторовичем і азербайджанцем Юсіфом Агхакісієвим (категорія до 75 кг). Після чергового попередження бійцю з Азербайджану його тренер втратив самоконтроль, пише 24 Канал.

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Інцидент на боксерському Євро

Після того, як рефері виніс повторне попередження його підопічному, тренер увірвався на ринг, штовхнув суддю Стефана Чубалевскі, схопив його за шию і почав душити, намагаючись витягти до краю рингу.

Лише завдяки оперативному втручанню глядачів, офіційних осіб та інших команд вдалося уникнути більшої бійки, хоча ситуація стрімко переросла у масову сутичку.

Європейська боксерська конфедерація вже оголосила про початок розслідування. Як тренера, так і його спортсмена – дискваліфіковано.

Сутичка на турнірі: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно українець Юрій Ковальчук здобув історичне "золото" на ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства.