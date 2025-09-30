Александр Усик стал частью американской биографической драмы The Smashing Machine ("Несокрушимый"). Известный актер Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал забавную историю с Усиком на съемочной площадке.

Дуэйн Джонсон рассказал, как украинский боксер вступил в переговоры с ассистенткой. Все из-за того, что Александр Усик не любил, когда на него наносили искусственный пот, чтобы снять эпизод, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Какую сладкую слабость имеет Усик?

Чтобы убедить боксера ассистентка предложила Усику взаимовыгодное условие – она наносит пот в обмен на торт. От такого предложения Александр не мог отказаться. Голливудская звезда добавил, что любовь Усика к торту можно было увидеть невооруженным глазом.

Даже актриса Эмили Блант заметила страстную любовь Усика к торту, который он хотел есть постоянно.

Привычки Усика в отношении еды настолько отличались, что даже коллега по фильму Эмили Блант это заметила – он хотел его есть постоянно. Это меня просто рассмешило. Тогда личная ассистентка сказала: "Алекс, нам снова нужно на тебя нанести искусственный пот". Он ненавидел его, спросив: "Зачем?", потому что не понимал, а она ответила: "Если я принесу тебе торт, ты сделаешь это?". И он ответил: "Да",

– рассказал главный герой фильма.

Что известно о фильме "Несокрушимый"?

Дуэйн Джонсон сыграл главную роль в ленте, где он превратился в бывшего бойца UFC Марка Керра.

Зато Александр Усик сыграл роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

Премьера фильма запланирована на 3 октября 2025 года и уже собирает положительные отзывы. Лента уже сорвала овации на Венецианском фестивале.

"The Smashing Machine" могут номинировать на премию Оскар. Об этом сообщало издание BBC.

Трейлер фильма "Несокрушимый"