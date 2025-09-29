Если Александр Усик таки когда-то подерется против Джейка Пола, то будет эта встреча в октагоне по правилам смешанных единоборств. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту, чтобы спрогнозировать финальный результат противостояния Усик – Пол.

Какой прогноз на бой Усик – Пол сделал ИИ?

Искусственный интеллект сравнил и выделил сильные стороны Усика и Пола-младшего.



Сравнение Усика и Пола / Скриншот с ChatGPT

В то же время Усик имеет существенное преимущество над Полом-младшим в ударной технике. Поэтому Александр просто уничтожит потенциального соперника в стойке, если тот не переведет бой в партер. Джейк просто не выдержит более 1-2 раундов, если украинец задаст боксерский темп.

Зато в партере будет преимущество Пола. Его навыки в ММА сыграют на руку. В то же время перед Полом встанет непростая задача – перевести Усика в партер будет нелегкой прогулкой в клетке.

Какой вывод дал искусственный интеллект?

Усик может нокаутировать Пола в 1-2 раундах. Точность, тайминг и темп Александра – за пределами возможностей Пола, по мнению ИИ.

Если Джейку удастся навязать борьбу и перевести бой в партер, то у американца будет шанс на сабмишн или ground-and-pound. Искусственный интеллект не делает из Пола в этом варианте "доминатором". Ведь Усик является очень выносливым, сильным физически бойцом даже без опыта в смешанных единоборствах.

Финальный прогноз ИИ. Усик выиграет в 1-2 раундах, если Пол не переведет в партер. 40 процентов на победу Пола сабмишном, если бой затянется или уйдет в партер.

К слову, Sky Sports процитировало слова Накиса Бидариана, который представляет интересы Пола, о том, что команда Усика заинтересована в таком бою в клетке.

Усик и его команда очень хотят организовать этот бой. Прекрасно, теперь нам осталось найти только время и место проведения,

– сказал Бидариан.

Ранее директор команды украинского боксера Сергей Лапин заявлял, что противостояние Усика и Пола может состояться в 2026 году. Слова представителя Усика цитировало издание Seconds Out Boxing News.

Напомним, что Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring. Сбросил Александра с олимпа Теренс Кроуфорд, который стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе после победы над Саулем Альваресом.