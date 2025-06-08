Грузинская звезда UFC в титульном поединке едва не задушил соперника: видео
- Мераб Двалишвили дрался против Шона О'Мэлли на турнире UFC 316.
- После поединка Двалишвили пообщался с Дональдом Трампом, который присутствовал на турнире.
В ночь на 8 июня состоялся турнир UFC 316 в Ньюарке (США). Мераб Двалишвили защищал чемпионский титул в поединке против Шона О'Мэлли.
Это была вторая встреча Двалишвили и О'Мэлли. До этого грузинский боец одолел американца единогласным решением судей осенью 2024 года, сообщает 24 канал.
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Результат боя Двалишвили – О'Мэлли
Мераб Двалишвили решил работать первым номером, доминируя над соперником. Тактика грузинского бойца сработала, он не давал сблизиться Шону О'Мэлли на протяжении поединка.
В третьем раунде Двалишвили нашел нужный момент и одолел О'Мэлли. Грузин победил американского бойца удушающим приемом. Таким образом, он защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.
После победы Мераб Двалишвили вылез из октагона и пообщался с Дональдом Трампом. Президент США наблюдал за боем из первых рядов.
Двалишвили победил О'Мэлли удущающим приемом: смотрите видео