Мужчины вылезают друг на друга: как это стало олимпийским видом спорта

Дисциплина "двойки" в санном спорте неожиданно стала хитом соцсетей. Зрителей удивило, как мужчины буквально лежат друг на друге в маленьких санях.

Несмотря на ироничные комментарии в тиктоке и мемы в твиттере, речь идет об одной из старейших олимпийских зимних дисциплин. Двойки в санном спорте имеют глубокую историю и собственных легенд, передает 24 Канал.

Смотрите также Несла флаг на Олимпиаде, а сейчас работает уборщицей: как изменилась жизнь саночницы Якушенко

Почему это выглядит так необычно?

В двойках оба спортсмена лежат на спине, ногами вперед. Первый отвечает за управление, второй – за стабильность и дополнительный вес, что помогает разгоняться.

Из-за плотного контакта тел и синхронных движений дисциплина для неподготовленного зрителя выглядит довольно необычно. Именно это и сделало ее предметом шуток и обсуждений в соцсетях во время последних Игр.



В сети Threads шутят над "двойками"-мужчинами в санном спорте

Впрочем, для самих атлетов это – сложная техническая работа, где ошибка на долю секунды может стоить медали.

Как появились двойки в санном спорте

Санный спорт берет свое начало в швейцарских Альпах в конце XIX века, пишет britannica. Первые международные соревнования состоялись еще в 1883 году, а в программу зимних Олимпийских игр дисциплину включили в 1964-м – на Играх в Инсбруке.

Двойки изначально были частью олимпийской программы. Формат прост: два спортсмена стартуют вместе на одних санях, где верхний атлет фактически лежит на нижнем, синхронизируя движения для максимальной аэродинамики.

Такая позиция позволяет уменьшить сопротивление воздуха и развивать бешеные скорости. Именно из-за этой особенности кадры с трассы часто становятся вирусными.

Кто доминирует в двойках?