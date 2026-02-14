Попри іронічні коментарі в тіктоці та меми у твіттері, йдеться про одну з найстаріших олімпійських зимових дисциплін. Двійки у санному спорті мають глибоку історію та власних легенд, передає 24 Канал.

Чому це виглядає так незвично?

У двійках обидва спортсмени лежать на спині, ногами вперед. Перший відповідає за керування, другий – за стабільність та додаткову вагу, що допомагає розганятися.

Через щільний контакт тіл і синхронні рухи дисципліна для непідготовленого глядача виглядає доволі незвично. Саме це і зробило її предметом жартів та обговорень у соцмережах під час останніх Ігор.



Втім, для самих атлетів це – складна технічна робота, де помилка на частку секунди може коштувати медалі.

Як з'явилися двійки в санному спорті

Санний спорт бере свій початок у швейцарських Альпах наприкінці ХІХ століття, пише britannica. Перші міжнародні змагання відбулися ще у 1883 році, а до програми зимових Олімпійських ігор дисципліну включили у 1964-му – на Іграх в Інсбруці.

Двійки від самого початку були частиною олімпійської програми. Формат простий: два спортсмени стартують разом на одних санях, де верхній атлет фактично лежить на нижньому, синхронізуючи рухи для максимальної аеродинаміки.

Така позиція дозволяє зменшити опір повітря і розвивати шалені швидкості. Саме через цю особливість кадри з траси часто стають вірусними.

Хто домінує у двійках?