Після завершення спортивної кар'єри легендарна санкарка зіткнулася з фінансовими труднощами. Пенсія Якушенко становить лише кілька тисяч гривень, тому зараз вона працює прибиральницею, щоб забезпечувати себе, інформує "Чемпіон".

Як змінилося життя Наталії Якушенко?

На початку повномасштабної війни учасниця п'яти Олімпійських ігор прийшла до ТЦК, щоб долучитися до української армії. Там їй порадили звернутися до Тероборони, однак і там 50-річній киянці відмовили.

Після завершення спортивної кар'єри у 2011 році Якушенко не отримала жодної пропозиції роботи у Федерації санного спорту України. Вона працювала вчителькою фізкультури, а згодом, після пандемії COVID-19, змінила професію.

Останні роки колишня олімпійка змушена працювати прибиральницею, адже її спортивна пенсія становить 4 700 гривень і без додаткового доходу прожити складно.

Спортивна кар'єра санкарки

Наталія Якушенко стала однією з найвідоміших українських санкарок. За кар'єру, що тривала майже три десятиліття, вона представляла Україну на п’яти зимових Олімпіадах – 1992, 1994, 1998, 2006 та 2010 років, пише Olympedia. Найвищі досягнення – 8-мі місця на Іграх в Альбервілі та Ліллехаммері.

А активі Якушенко – бронза чемпіонату світу з санного спорту 2009. Це перша індивідуальна медаль на чемпіонатах світу для України у цій дисципліні.

Наталія не тільки стабільно виступала на кубках світу, але й несла прапор України на церемонії відкриття Олімпіади 2006 року у Турині.

Санний спорт в Україні