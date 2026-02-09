После завершения спортивной карьеры легендарная саночница столкнулась с финансовыми трудностями. Пенсия Якушенко составляет лишь несколько тысяч гривен, поэтому сейчас она работает уборщицей, чтобы обеспечивать себя, информирует "Чемпион".

Как изменилась жизнь Натальи Якушенко?

В начале полномасштабной войны участница пяти Олимпийских игр пришла в ТЦК, чтобы присоединиться к украинской армии. Там ей посоветовали обратиться в Теробороны, однако и там 50-летней киевлянке отказали.

После завершения спортивной карьеры в 2011 году Якушенко не получила ни одного предложения работы в Федерации санного спорта Украины. Она работала учительницей физкультуры, а впоследствии, после пандемии COVID-19, сменила профессию.

Последние годы бывшая олимпийка вынуждена работать уборщицей, ведь ее спортивная пенсия составляет 4 700 гривен и без дополнительного дохода прожить сложно.

Спортивная карьера саночницы

Наталья Якушенко стала одной из самых известных украинских саночниц. За карьеру, длившуюся почти три десятилетия, она представляла Украину на пяти зимних Олимпиадах – 1992, 1994, 1998, 2006 и 2010 годов, пишет Olympedia. Самые высокие достижения – 8-е места на Играх в Альбервиле и Лиллехаммере.

А активе Якушенко – бронза чемпионата мира по санному спорту 2009. Это первая индивидуальная медаль на чемпионатах мира для Украины в этой дисциплине.

Наталья не только стабильно выступала на кубках мира, но и несла флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады 2006 года в Турине.

Санный спорт в Украине