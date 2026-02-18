Міністр Михайло Дегтярьов заявив, що російським спортсменам, які змінили спортивне громадянство через відсторонення на міжнародних змаганнях, загрожують санкції. Про це повідомляють росЗМІ.

Що додав міністр спорту Росії про "спортсменів-зрадників"?

Керівник Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов погрожує колишнім співвітчизникам платним використанням спортивних обʼєктів країни-терористки у разі їх повернення з-за кордону.

Забороняти в’їзд спортсменам, які змінили громадянство, звісно, ​​не будемо. Але тренуватися безоплатно на російських спортивних об’єктах їм не дамо,

– заявив Дегтярьов.

Цією заявою він пом’якшив свої погрози щодо російських "зрадників", які висловив 11 лютого, коли йшлося про заборону їхнього в’їзду до Росії.

Тут ми їх годуємо, виховуємо, тренерами забезпечуємо, базами, а тут кинув паспорт і поїхав. Позбавити всього, заборонити в'їзд в країну і користування нашими об'єктами спорту. І ми до цього прийдемо,

– обіцяв міністр спорту країни-агресорки.

Раніше Дегтярьов хвалився підписанням наказу про позбавлення статусу гросмейстера шахіста Володимира Федосєєва, який тепер представляє Словенію.

Російські перебіжчики на Олімпіаді 2026 року