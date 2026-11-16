Киевский Дворец спорта переименовали в честь лучшего тренера мира

Столичный Дворец спорта впервые получил название в честь спортивного деятеля. Отныне главная многофункциональная спортивная арена Киева будет носить имя выдающегося гандбольного тренера Игоря Турчина.

Почтить память наставника хотели сразу после его смерти, в 1993 году, но тогда эта идея так и осталась на бумаге. Реализовать ее удалось лишь спустя более 30 лет, пишет 24 Канал.

Дворец спорта имени Игоря Турчина

Инициатива вернуться к вопросу об изменении названия арены в Киеве принадлежит президенту федерации гандбола Андрею Мельнику. А в октябре за это проголосовали во время Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета.

16 ноября на фасаде Дворца спорта появилась памятная табличка, официально зафиксировавшая смену названия в честь Игоря Турчина.

Символично, что именно к 90-летию со дня рождения Игоря Турчина мы поддержали инициативу присвоить его имя крупнейшему Дворцу спорта Украины. Чтобы следующие поколения спортсменов и тренеров знали людей, которые творили нашу спортивную историю,

– заявил на открытии министр спорта Матвей Бедный.

Достижения Игоря Турчина

Уроженец Одесской области официально считается самым успешным тренером в истории гандбола – об этом даже есть запись в Книге рекордов Гиннесса.

Женская команда "Спартак" (Киев) под его руководством 20 раз становилась чемпионкой Советского Союза и еще 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. Киевлянки также были первыми в истории чемпионками независимой Украины.

Сборная СССР, которую тренировал Турчин, дважды становилась олимпийской чемпионкой и еще один раз завоевывала бронзу Олимпиады.