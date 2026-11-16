Київський Палац спорту перейменували на честь найкращого тренера світу

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Вшанувати пам'ять наставника хотіли ще одразу після його смерті, у 1993 році, але тоді ця ідея так і залишилася на папері. Реалізувати її вдалося лише через понад 30 років, пише 24 Канал.

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Палац спорту імені Ігоря Турчина

Ініціатива повернутися до питання зміни назви арени у Києві належить президенту федерації гандболу Андрію Мельнику. А у жовтні за це проголосували під час Генасамблеї Національного олімпійського комітету.

16 листопада на фасаді Палацу спорту з'явилася пам'ятна табличка, яка офіційно зафіксувала зміну назви на честь Ігоря Турчина.

Символічно, що саме до 90-річчя з дня народження Ігоря Турчина ми підтримали ініціативу присвоїти його ім'я найбільшому Палацу спорту України. Щоб наступні покоління спортсменів і тренерів знали людей, які творили нашу спортивну історію– заявив на відкритті міністр спорту Матвій Бідний.

Досягнення Ігоря Турчина

Уродженець Одещини офіційно вважається найбільш успішним тренером в історії гандболу – про це навіть є запис у Книзі рекордів Гіннеса.

Жіноча команда Спартак Київ під його орудою 20 разів ставала чемпіонкою Радянського Союзу і ще 13 разів вигравала Кубок європейських чемпіонів. Киянки також були першими в історії чемпіонками незалежної України.

Збірна СРСР, яку тренував Турчин, двічі ставала олімпійською чемпіонкою і ще один раз здобувала бронзу Олімпіади.