Киевский Дворец спорта переименовали в честь лучшего тренера мира

Дворец спорта в Киеве / Коллаж 24 Канала
Столичный Дворец спорта впервые получил название в честь спортивного деятеля. Отныне главная многофункциональная спортивная арена Киева будет носить имя выдающегося гандбольного тренера Игоря Турчина.
Почтить память наставника хотели сразу после его смерти, в 1993 году, но тогда эта идея так и осталась на бумаге. Реализовать ее удалось лишь спустя более 30 лет, пишет 24 Канал.
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Дворец спорта имени Игоря Турчина
Инициатива вернуться к вопросу об изменении названия арены в Киеве принадлежит президенту федерации гандбола Андрею Мельнику. А в октябре за это проголосовали во время Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета.
16 ноября на фасаде Дворца спорта появилась памятная табличка, официально зафиксировавшая смену названия в честь Игоря Турчина.
Символично, что именно к 90-летию со дня рождения Игоря Турчина мы поддержали инициативу присвоить его имя крупнейшему Дворцу спорта Украины. Чтобы следующие поколения спортсменов и тренеров знали людей, которые творили нашу спортивную историю
Достижения Игоря Турчина
Уроженец Одесской области официально считается самым успешным тренером в истории гандбола – об этом даже есть запись в Книге рекордов Гиннесса.
Женская команда "Спартак" (Киев) под его руководством 20 раз становилась чемпионкой Советского Союза и еще 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. Киевлянки также были первыми в истории чемпионками независимой Украины.
Сборная СССР, которую тренировал Турчин, дважды становилась олимпийской чемпионкой и еще один раз завоевывала бронзу Олимпиады.
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