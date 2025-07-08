Звезда Баварии перенес операцию после ужасной травмы

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира ПСЖ встретился с Баварией. Мюнхенский клуб проиграл со счетом 0:2.

Во время матча четвертьфинала КЧМ Джамал Мусиала столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой. В результате он получил травму, пишет 24 Канал со ссылкой на Баварию.

Читайте также Английский гранд столкнулся с большой проблемой из-за украинского футболиста

Мусиалу прооперировали

В результате столкновения нога немца попала под вратаря и выгнулась, из-за чего сложилась жуткая картина. В результате столкновения в результате медицинского обследования у немецкого футболиста обнаружен перелом малоберцовой кости вместе с переломом и вывихом в зоне голеностопного сустава.

Бавария сообщила, что Джамал Мусиала был успешно прооперирован. Пока неизвестно, когда футболист сможет вернуться к полноценной игре на поле.

Справка. На Клубном чемпионате мира Джамал Мусиала сыграл 4 матча, в которых забил 3 гола.

Напомним, что после столкновения во время падения стопа Мусиалы была уже изогнута в неестественном виде и этот момент был запечатлен на видео.