Під час матчу чвертьфіналу КЧС Джамал Мусіала зіткнувся з Джанлуїджі Доннаруммою. Внаслідок цього він отримав травму, пише 24 Канал з посиланням на Баварію.

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Мусіалу прооперували

Внаслідок зіткнення нога німця потрапила під воротаря і вигнулась, через що склалась моторошна картина. Внаслідок зіткнення у результаті медичного обстеження в німецького футболіста виявлено перелом малогомілкової кістки разом із переломом і вивихом у зоні гомілковостопного суглоба.

Баварія повідомила, що Джамал Мусіала був успішно прооперований. Наразі невідомо, коли футболіст зможе повернутися до повноцінної гри на полі.

Довідка. На Клубному чемпіонаті світу Джамал Мусіала зіграв 4 матчі, у яких забив 3 голи.

Нагадаємо, що після зіткнення під час падіння стопа Мусіали була вже вигнута у неприродному вигляді та цей момент потрапив на відео.