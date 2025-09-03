Артем Довбик в сезоне-2024/2025 стал лучшим бомбардиром Ромы. Однако после смены главного тренера его позиции в команде несколько пошатнулись.

В конце лета украинец мог сменить клубную прописку, но этого так и не случилось. Наставник "волков" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги трансферной работы для своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

Что сказал Гасперини о Довбике?

Среди прочего он высказался о линии атаки, в частности, и Артеме Довбике. Итальянский специалист заявил, что хотел бы усилить позицию форварда, однако верит, что сможет помочь своим игрокам выйти на новый уровень:

"Безусловно, самая сложная позиция, которая требует большего внимания, больших инвестиций – это центральный нападающий. Не буду отрицать, что мне хотелось бы больше, подписать новых игроков во время трансферного окна... и, возможно, получить того футболиста, которого мы нашли на рынке. Однако, если это невозможно сейчас, нам придется работать с тем, что мы имеем.

Я хочу возродить Довбика, для меня Артем всегда был игроком, который невероятно много работал. Пеллегрини, Балданци, Довбик – это идеальные ребята, идеальные футболисты. Нам просто нужно много работать на поле и улучшать игру каждого. Они решительно настроены бороться в новом сезоне. Я очень рад этому".

К слову. В нынешнем сезоне Рома провела два поединка. В обоих украинец выходил на замену и результативными действиями не отличался.

Напомним, что, несмотря на нехватку игровой практики, Артем Довбик попал в заявку сборной Украины на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2026. "Сине-желтые" сыграют против Франции и Азербайджана.

Кто интересовался Довбиком в летнее трансферное окно?