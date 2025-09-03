"Він неймовірно багато працював": тренер Роми висловив бажання відродити Довбика
- Артем Довбик став найкращим бомбардиром Роми у сезоні-2024/2025, але після зміни тренера його позиції похитнулися.
- Джан П'єро Гасперіні висловив бажання відродити Довбика, підкресливши його працьовитість.
Артем Довбик у сезоні-2024/2025 став найкращим бомбардиром Роми. Проте після зміни головного тренера його позиції в команді дещо похитнулися.
Наприкінці літа українець міг змінити клубну прописку, але цього так і не сталося. Наставник "вовків" Джан П'єро Гасперіні прокоментував підсумки трансферної роботи для своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.
Читайте також У компанії справжніх легенд: Лобановський потрапив у трійку найкращих тренерів в історії
Що сказав Гасперіні про Довбика?
Серед іншого він висловився про лінію атаки, зокрема, й Артема Довбика. Італійський спеціаліст заявив, що хотів би підсилити позицію форварда, проте вірить, що зможе допомогти своїм гравцям вийти на новий рівень:
"Безумовно, найскладніша позиція, яка вимагає більшої уваги, великих інвестицій – це центральний нападник. Не заперечуватиму, що мені хотілося б більше, підписати нових гравців під час трансферного вікна... і, можливо, отримати того футболіста, якого ми знайшли на ринку. Проте, якщо це неможливо зараз, нам доведеться працювати з тим, що ми маємо.
Я хочу відродити Довбика, для мене Артем завжди був гравцем, який неймовірно багато працював. Пеллегріні, Балданці, Довбик – це ідеальні хлопці, ідеальні футболісти. Нам просто потрібно багато працювати на полі та покращувати гру кожного. Вони рішуче налаштовані боротися у новому сезоні. Я дуже радий цьому".
До слова. В нинішньому сезоні Рома провела два поєдинки. В обох українець виходив на заміну й результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, що, попри брак ігрової практики, Артем Довбик потрапив у заявку збірної України на вересневі матчі відбору до ЧС-2026. "Синьо-жовті" зіграють проти Франції та Азербайджану.
Хто цікавився Довбиком у літнє трансферне вікно?
- Український нападник привертав до себе увагу клубів з Англії, Туреччини, Італії та Іспанії.
- Головними претендентами вважалися Вільярреал і Мілан.
- В останній день готувався обмін нападниками між Ромою і Міланом, проте він так і не відбувся через небажання Сантьяго Хіменеса переходити в римську команду, попри згоду клубів і самого Артема Довбика.