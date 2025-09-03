Артем Довбик у сезоні-2024/2025 став найкращим бомбардиром Роми. Проте після зміни головного тренера його позиції в команді дещо похитнулися.

Наприкінці літа українець міг змінити клубну прописку, але цього так і не сталося. Наставник "вовків" Джан П'єро Гасперіні прокоментував підсумки трансферної роботи для своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

Що сказав Гасперіні про Довбика?

Серед іншого він висловився про лінію атаки, зокрема, й Артема Довбика. Італійський спеціаліст заявив, що хотів би підсилити позицію форварда, проте вірить, що зможе допомогти своїм гравцям вийти на новий рівень:

"Безумовно, найскладніша позиція, яка вимагає більшої уваги, великих інвестицій – це центральний нападник. Не заперечуватиму, що мені хотілося б більше, підписати нових гравців під час трансферного вікна... і, можливо, отримати того футболіста, якого ми знайшли на ринку. Проте, якщо це неможливо зараз, нам доведеться працювати з тим, що ми маємо.

Я хочу відродити Довбика, для мене Артем завжди був гравцем, який неймовірно багато працював. Пеллегріні, Балданці, Довбик – це ідеальні хлопці, ідеальні футболісти. Нам просто потрібно багато працювати на полі та покращувати гру кожного. Вони рішуче налаштовані боротися у новому сезоні. Я дуже радий цьому".

До слова. В нинішньому сезоні Рома провела два поєдинки. В обох українець виходив на заміну й результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що, попри брак ігрової практики, Артем Довбик потрапив у заявку збірної України на вересневі матчі відбору до ЧС-2026. "Синьо-жовті" зіграють проти Франції та Азербайджану.

Хто цікавився Довбиком у літнє трансферне вікно?