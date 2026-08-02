Андреа Пирло, который опозорился, работая в российской компании, не получил должность главного тренера сборной Италии по футболу. У бывшего полузащитника Милана и Ювентуса нашелся именитый защитник, который пытается отмыть репутацию своего коллеги – Джанлуиджи Буффон.

Бывший вратарь, когда-то пользовавшийся уважением всего футбольного мира, решил вставить свои пять копеек в разговоры о Пирло и россиянах. К сожалению, легенда оказалась такой же беспринципной, как и сам неудачливый тренер, пишет 24 Канал.

Что сказал Буффон о Пирло

Лучший вратарь в истории футбола по версии многих экспертов заявил, что информация о сотрудничестве Андреа Пирло с российской букмекерской конторой была использована "в политических целях".

Это была неуклюжая, неудачная политическая манипуляция, чтобы навесить на него ярлык "неприемлемого человека",

– цинично заявил Буффон.

Он также призвал "любить Италию с той суровой страстью, которую испытывает изгнанник в своей собственной стране", очевидно, намекая на то, что Пирло якобы больший патриот, чем те, кто считал неприемлемой его связь с россиянами.

Какое решение в Италии приняли в отношении Пирло

Каким бы ни было мнение Буффона, в итальянской федерации футбола вовремя поняли, что "Скуадру Адзурру" не может возглавлять человек, который во время войны спокойно ездил в Москву и подписывал контракты с компаниями, которые платят деньги в кровавый российский бюджет.

В Украине Пирло и другим спортсменам, жаждущим российских денег, напомнили, что любое подобное сотрудничество – это токсичный риск для репутации и карьеры.