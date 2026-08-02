Ексголкіпер, який колись мав повагу усього футбольного світу, вирішив вставити свої п'ять копійок у розмови про Пірло та росіян. На жаль, легенда виявилася такою ж безпринципною, як і сам тренер-невдаха, пише 24 Канал.

Що сказав Буффон про Пірло

Найкращий голкіпер в історії футболу за версією багатьох експертів заявив, що інформація про співробітництво Андреа Пірло з російською букмекерською конторою була використана "з політичною метою".

Це була незграбна, невдала політична маніпуляція, щоб навісити на нього ярлик "неприйнятної людини",

– цинічно заявив Буффон.

Він також заликав "любити Італію з тією суворою пристрастю, яку відчуває вигнанець у своїй власній країні", очевидно, натякаючи на те, що Пірло нібито більший патріот, ніж ті, хто вважали неприйнятним його зв'язок з росіянами.

Яке рішення в Італії ухвалили щодо Пірло

Якою б не була думка Буффона, в італійській федерації футболу вчасно зрозуміли, що "Сквадру Адзурру" не може очолювати людина, яка під час війни спокійно їздила до Москви і підписувала контракти з компаніями, які платять гроші у російський кривавий бюджет.

В Україні Пірло та іншим ласим до російських грошей спортсменам нагадали, що будь-яка така співпраця – це токсичний ризик для репутації і кар'єри.