ПСЖ в прошлом сезоне выиграл немало трофеев, в частности, желанная Лига чемпионов 2025/2026. Большую роль в успехе парижского клуба сыграл голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

Однако этим летом итальянский вратарь покинет команду Луиса Энрике. Доннарумма уже определился, где продолжит карьеру в сезоне-2025/2026, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Николо Скиру.

Читайте также Хватит Забарному на месяц: сколько ПСЖ заработал за победу в Суперкубке УЕФА

Где будет играть Доннарумма?

Джанлуиджи Доннарумма сообщил об уходе из ПСЖ, опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях. Итальянский голкипер щемяще попрощался с фанатами парижского клуба.

Итальянский голкипер может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Манчестер Сити заинтересован в подписании Доннаруммы, который не смог договориться с ПСЖ о новом контракте.

Джануллиджи Доннарума дал согласие на переход в команду Пепа Гвардиолы. Итальянский голкипер заменит бразильского вратаря Эдерсона, который близок к уходу из английского клуба.

К слову. В сезоне-2024/2025 Джанулуиджи Доннарума сыграл в 47 матчах за ПСЖ в официальных турнирах. За это время итальянский вратарь пропустил 43 гола и в 17 играх сохранил ворота "сухими".

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА в сумасшедшем матче против Тоттенхэма. Парижане совершили безумный камбэк и получили очередной трофей.