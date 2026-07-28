Представитель демократов в Комитете по правосудию Джейми Раскин инициировал расследование финансовых связей между ФИФА и администрацией Трампа. Инфантино планируют допросить, пишет 24 Канал .

Что будут изучать конгрессмены о Трампе и Инфантино

Из-за многочисленных жалоб о незаконном влиянии Трампа на решения, касающиеся спорта, демократы хотят получить доступ к большому объему документации ФИФА. В частности, речь идет о любых описаниях подарков, выплат и льгот, о которых договаривались чиновники, а также информация о продаже билетов на матчи чемпионата мира 2026 года.

Также Инфантино должен пообщаться с конгрессменами под запись, то есть фактически пройти допрос по поводу того, как Трамп вмешивался в процессы, сопровождавшие проведение Мундиаля в США, Канаде и Мексике.

Из-за чего критикуют Инфантино и Трампа

Обвинения в чрезмерной лояльности Трампа с ущербом для репутации ФИФА в адрес Инфантино активно раздаются с конца прошлого года, когда президент мировой футбольной ассоциации фактически без консультаций с исполнительным комитетом решил вручить республиканцу новую Премию мира ФИФА.

Впоследствии Инфантино стал постоянным гостем Трампа в Белом доме, куда регулярно привозил Кубок мира. А во время Мундиаля президент США воспользовался своими отношениями со швейцарцем, чтобы добиться отмены красной карточки для нападающего сборной США Фоларина Балогуна .