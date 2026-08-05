Президент ФИФА оказался в центре нового скандала. Издание The Times утверждает, что он мог пообещать Марокко финал ЧМ-2030 в обмен на политическую поддержку.

Инфантино якобы пообещал Марокко финал чемпионата мира

Джанни Инфантино пообещал Королевской марокканской футбольной федерации провести финал чемпионата мира 2030 года в Марокко в обмен на поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах президента организации.

Речь идет о финале Мундиаля, который должны совместно принимать Испания, Португалия и Марокко. По данным издания, решающий матч планируется провести на новом стадионе "Хассан II" в Касабланке, который после завершения строительства будет вмещать около 115 тысяч зрителей.

Ранее главным претендентом на проведение финала считался мадридский "Сантьяго Бернабеу". Именно поэтому информация о возможном изменении места проведения вызвала широкий резонанс.

Сообщается, что глава Марокканской федерации футбола Фаузи Лекджа поддержал решение Инфантино отказаться от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу части коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам.

Будущее решение зависит от выборов президента ФИФА

По информации источника, в настоящее время Инфантино находится в столице Марокко Рабате, где проводит встречи с представителями футбольных федераций и пытается заручиться их поддержкой перед предстоящими выборами президента ФИФА.

В среду утром функционер также созвал экстренное совещание со своими ближайшими соратниками. По данным источника, его беспокоит отсутствие публичной поддержки со стороны Саудовской Аравии, которая считается одним из ключевых союзников Инфантино и будет принимать чемпионат мира 2034 года.

В то же время издание отмечает, что даже если президент ФИФА действительно дал подобные обещания, они не имеют юридически обязательной силы. Если Инфантино проиграет выборы 2027 года, его преемник сможет пересмотреть решение о месте проведения финала чемпионата мира-2030.