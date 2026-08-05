Президент ФІФА опинився в центрі нового скандалу. The Times стверджує, що він міг пообіцяти Марокко фінал ЧС-2030 за політичну підтримку.

Інфантіно нібито пообіцяв Марокко фінал чемпіонату світу

Джанні Інфантіно пообіцяв Королівській марокканській футбольній федерації провести фінал чемпіонату світу 2030 року в Марокко в обмін на підтримку його кандидатури на майбутніх виборах президента організації.

Йдеться про фінал Мундіалю, який мають спільно приймати Іспанія, Португалія та Марокко. За даними видання, вирішальний матч планують провести на новому стадіоні "Хассан II" у Касабланці, який після завершення будівництва вміщуватиме близько 115 тисяч глядачів.

Раніше головним претендентом на проведення фіналу вважався мадридський "Сантьяго Бернабеу". Саме тому інформація про можливу зміну локації викликала широкий резонанс.

Повідомляється, що глава Марокканської федерації футболу Фаузі Лекджа підтримав рішення Інфантіно відмовитися від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise (FFE), який передбачав продаж частини комерційних прав на чемпіонати світу приватним інвесторам.

Майбутнє рішення залежить від виборів президента ФІФА

За інформацією джерела, нині Інфантіно перебуває в столиці Марокко Рабаті, де проводить зустрічі з представниками футбольних федерацій та намагається заручитися їхньою підтримкою перед майбутніми виборами президента ФІФА.

У середу вранці функціонер також скликав екстрену нараду зі своїми найближчими соратниками. За даними джерела, його непокоїть відсутність публічної підтримки з боку Саудівської Аравії, яка вважається одним із ключових союзників Інфантіно та прийматиме чемпіонат світу 2034 року.

Водночас видання наголошує, що навіть якщо президент ФІФА справді дав подібні обіцянки, вони не мають юридично обов'язкової сили. Якщо Інфантіно програє вибори 2027 року, його наступник зможе переглянути рішення щодо місця проведення фіналу чемпіонату світу-2030.