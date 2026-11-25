Стали известны подробности скандальной сделки, которую Инфантино хотел провести в отношении чемпионата мира. Президент ФИФА хотел продать турнир брату Кушнера.

Об этом сообщает издание The Guardian. Журналисты британского СМИ получили в свое распоряжение интересные документы.

Что известно о возможной продаже прав на чемпионат мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино хотел продать права на чемпионат мира и другие турниры американским инвесторам за 20 миллиардов долларов. Согласно документам, глава мировой футбольной ассоциации планировал передать коммерческие права инвестору Thrive Capital на срок 96 лет.

Во внутренних записках ФИФА с оценками рисков указано, что ФИФА создаст дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise, а лицензии могут быть распределены на 12-летние периоды и продлеваться поэтапно до тех же 96 лет. При этом у ФИФА осталось бы 51% прав.

Отдельно обсуждалось создание фонда для руководства новой компанией в размере до 5% от капитала. Председателем совета директоров должен был стать сам Инфантино. Рост стоимости компании на каждый миллиард приносил бы руководству дивиденды в размере до 50 миллионов долларов.

В случае нарушения договора ФИФА должна была бы выплатить компенсацию в размере 250 млн долларов. Финансовый департамент мировой футбольной ассоциации не принимал участия в оценке этой структуры, как и не проводилось никаких тендеров.

Стоит отметить, что директором компании, которой Инфантино хотел продать права на "Мундиаль", является Джошуа Кушнер – родной брат специального представителя Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера.

Как этот скандал повлиял на самого Инфантино

В УЕФА начали активно бойкотировать президента ФИФА Джанни Инфантино. Несколько ассоциаций выразили недоверие главе мировой футбольной ассоциации и призвали его уйти в отставку.

Сам Инфантино заявил, что двери в ФИФА открыты для всех. В частности, сообщалось, что на следующих выборах президента ФИФА конкуренцию швейцарцу может составить Дэвид Бекхэм.