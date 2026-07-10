"Идиот, представляющий угрозу для футбола": известный тренер раскритиковал Инфантино из-за скандала на ЧМ-2026

Бывший тренер сборных Сенегала и Камеруна Клод ле Руа резко высказался в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. Француз не сдерживал эмоций после громкого скандала на ЧМ-2026.

Обсуждения вокруг отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна не утихают. Один из самых авторитетных тренеров африканского футбола обвинил главу ФИФА в подрыве репутации игры, пишет L’Equipe.

Почему Ле Руа набросился на Инфантино?

Бывший главный тренер сборных Сенегала и Камеруна Клод ле Руа выступил с разгромной критикой президента ФИФА Джанни Инфантино.

Причиной стала история с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. После удаления в матче чемпионата мира-2026 форвард получил дисквалификацию, однако впоследствии ФИФА неожиданно отменила наказание.

Перед этим появилась информация, что президент США Дональд Трамп дважды звонил Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после решения об отмене его дисквалификации. Позже сам Трамп подтвердил факт разговоров с президентом ФИФА.

Именно этот инцидент стал поводом для резкого заявления опытного французского специалиста.

"Говорит на многих языках, но является идиотом"

Ле Руа заявил, что не понимает, как Инфантино до сих пор возглавляет мировой футбол, и выразил возмущение тем, что на предстоящих выборах президента ФИФА он фактически остается единственным кандидатом.

Я в ужасе от того, что этот человек до сих пор стоит во главе ФИФА. Непостижимо, как можно мириться с тем, что он, по сути, является единственным кандидатом на предстоящих выборах. У него есть одно качество – он полиглот. Но это идиот, который говорит на нескольких языках и представляет опасность для футбола. Он не привнес абсолютно ничего положительного и запятнал репутацию этого вида спорта в глазах общественности,

– заявил ле Руа.

Напомним, решение ФИФА в отношении Балогуна вызвало значительный резонанс во время чемпионата мира-2026. После подтверждения контактов между Дональдом Трампом и Джанни Инфантино критика в адрес руководства мирового футбола только усилилась.