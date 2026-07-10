Розмови навколо скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна не вщухають. Один із найавторитетніших тренерів африканського футболу звинуватив очільника ФІФА у руйнуванні репутації гри, пише L’Equipe.

Чому ле Руа накинувся на Інфантіно?

Колишній головний тренер збірних Сенегалу та Камеруну Клод ле Руа виступив із нищівною критикою президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Причиною стала історія з нападником збірної США Фоларіном Балогуном. Після вилучення у матчі чемпіонату світу-2026 форвард отримав дискваліфікацію, однак згодом ФІФА несподівано скасувала покарання.

Перед цим 'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп двічі телефонував Джанні Інфантіно – після вилучення Балогуна та після рішення про скасування його дискваліфікації. Пізніше сам Трамп підтвердив факт розмов із президентом ФІФА.

Саме цей інцидент став приводом для різкої заяви досвідченого французького фахівця.

"Говорить багатьма мовами, але є ідіотом"

Ле Руа заявив, що не розуміє, як Інфантіно досі очолює світовий футбол, і висловив обурення тим, що на майбутніх виборах президента ФІФА він фактично залишається єдиним кандидатом.

Я в жаху від того, що ця людина досі стоїть на чолі ФІФА. Незбагненно, як можна миритися з тим, що він, по суті, є єдиним кандидатом на майбутніх виборах. У нього є одна якість – він поліглот. Але це ідіот, який говорить кількома мовами та є небезпечним для футболу. Він не привніс абсолютно нічого позитивного й заплямував репутацію цього виду спорту в очах громадськості,

– заявив ле Руа.

Нагадаємо, рішення ФІФА щодо Балогуна викликало значний резонанс під час чемпіонату світу-2026. Після підтвердження контактів між Дональдом Трампом та Джанні Інфантіно критика на адресу керівництва світового футболу лише посилилася.