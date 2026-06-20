Президент ФИФА и премьер-министр Канады поприветствовали россиян на ЧМ-26: что произошло

Несмотря на санкции в отношении российского футбола, представители страны-агрессора нередко посещают крупнейшие спортивные арены. Они пользуются лояльным отношением и на чемпионате мира.

Во время матча Канада – Катар (6:0) в Ванкувере один российский болельщик пронес на стадион флаг своей страны. На нём оставили свои автографы президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает 24 Канал.

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Что произошло на матче ЧМ-26?

В российских изданиях с удовольствием обсуждают, как один из жителей столицы этой страны посетил матч чемпионата мира.

Мужчина из Москвы рассказал российским журналистам, что ему вместе с друзьями удалось пообщаться с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Подошли сфотографироваться — он был абсолютно не против, даже с флагом. По-русски с нами говорил: "Хорошо, спасибо". Охрана была, но вела себя очень лояльно,

– сказал россиянин журналистам своей страны.

Также он добавил, что обратился к канадскому премьеру Марку Карни, который тоже без проблем оставил свой автограф на флаге России.

Общение Инфантино и Карни с россиянином на матче Канада – Катар: смотрите видео

Infantino and Carney signed russian flag at Canada – Qatar pic.twitter.com/FR9pKcuhuR — Олександр Щербатих (@OSerbatih93559) June 20, 2026

Отметим, что хозяева матча очень уверенно победили и сделали важный шаг в плей-офф турнира. Правда, во втором тайме матча полузащитник Канады Исмаэль Коне получил двойной перелом ноги.

Что сейчас происходит с российским футболом?

На данный момент команды и сборные этой страны остаются вне международного футбола. В июне УЕФА продлила отстранение на сезон 2026/27.

В апреле генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Мирофанов заявлял, что надеется вскоре увидеть спортсменов страны-агрессора на крупнейших соревнованиях. Он считал, что президент УАФ Андрей Шевченко не сможет этому помешать.