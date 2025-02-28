"Я больше, сильнее, наношу больше ударов": скандальный боксер дерзко бросил вызов Усику

Александр Усик в 2024 году окончательно зачистил хевивейт после двух побед над Тайсоном Фьюри. Пока что следующий соперник украинца остается неизвестным, поэтому многие бойцы пытаются привлечь его внимание к себе.

Очередным боксером, который бросил вызов объединенному чемпиону мира, стал американский супертяж Джаррелл Миллер. Он выразил уверенность, что может одолеть действующего короля хевивейта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Американец настроен покорить хевивейт

"Большой малыш" объяснил, благодаря чему имеет шансы победить Александра Усика. Он назвал ряд качеств, по которым он превосходит других боксеров супертяжелой весовой категории:

"Я одолею Усика. Потому что я больше, сильнее, наношу больше ударов, агрессивнее, у меня лучше подбородок, я выносливее этих ребят.

Дело в том, что я был супертяжем, которого больше всего боялись в течение многих лет. Мой удар, моя выносливость, то, как я выхожу вперед. Фрэнк Уоррен и эти ребята всегда пытались устроить мне бои в последнюю минуту. Теперь я свободный агент, буду готовиться".

Справка. Джаррелл Миллер считался одним из сильнейших хевивейтеров современности, но из-за проваленного теста на наркотики на длительное время выпал из бокса. В 2022 году он вернулся на ринг. Всего на профессиональном уровне американец провел 29 боев – 26 побед, две ничьи и одно поражение.

Отметим, что с большой вероятностью следующим соперником Александра Усика станет Даниэль Дюбуа. Именно он нанес единственное поражение Джаррелу Миллеру (технический нокаут в 10 раунде).