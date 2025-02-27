Хасим Рахман прокомментировал победу Усика в реванше против Фьюри. Американец заявил, что был уверен в том, что украинец во второй раз одолеет "Цыганского короля", сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

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Рахман восторгается Усиком

Хасим Рахман признался, что он всегда восторгался Александром Усиком. Он считает украинского боксера отличным бойцом, который имеет совершенную технику и сильный удар, чтобы навредить Тайсону Фьюри.

Американец назвал Усика самым выдающимся боксером всех времен. Рахман также считает Александра лучшим супертяжем в истории, ведь он это доказал в бою против "Цыганского короля".

Усик просто сделал то, что он делает всегда – выиграл чисто и показал, почему он является одним из лучших хевивейтеров в истории. Если смотреть на статистику и то, что он сделал, то я не вижу никого, кто бы и с ним сравнялся,

– сказал Рахман.

Хасим Рахман сравнил Александра Усика с другими выдающимися боксерами прошлых эпох. Американец отметил, что украинец выиграл Олимпиаду, объединил все титулы в тяжелом и сверхтяжелом дивизионах, что никто раньше не делал.

Он не может вернуть время вспять и подраться с молодым Али или молодым Тайсоном. Все, что он может– это драться с теми, кто сейчас перед ним. И это делает на каждом уровне. То, что сделал Усик – это уникально, и люди до сих пор не отдают ему должное – добавил Хасим.

Любопытно. Александр Усик впервые победил Тайсона Фьюри в мае 2024 года. Тогда украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, начиная с 1999 года.

Напомним, что Александр Усик одолел Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей. Теперь он планирует подраться с Даниэлем Дюбуа, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.