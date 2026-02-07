"Странно, потому что людям он нравится": Трампа удивило, что на открытии Олимпиады освистали Вэнса
- Во время открытия Олимпийских игр в Милане вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали зрители из-за напряжения, связанного с иммиграционной политикой США.
- Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "странным" и отметил, что Вэнса "любят люди", тогда как реакция отражает критический настрой в отношении внешней политики США.
Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Милане вице-президента США Джей Ди Венса освистали зрители. На это уже отреагировал президент Дональд Трамп, назвав инцидент "странным".
На стадионе Сан-Сиро Джей Ди Вэнс находился в компании своей жены. Когда их показали на большом экране во время парада команд-участниц, было слышно освистывание и возгласы, передает 24 Канал.
Почему освистывали Венса?
Аналитики связывают такую реакцию аудитории с политическими напряжениями и критикой иммиграционной политики администрации США, в частности относительно планов привлечения агентов иммиграционной службы ICE к мерам безопасности во время Игр.
Делегацию США в целом встретили аплодисментами, однако реакция на Венса была противоположной – охлажденной и неоднозначной.
Комментарий Трампа и международный контекст
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент для Fox News, заявив, что это показалось ему "странным", потому что, по его мнению, Вэнса "любят люди" - и добавил, что освистывание произошло за рубежом, а не в домашней среде.
По сообщению The Times of India, такая реакция части публики отражает более широкий критический настрой относительно внешней и иммиграционной политики США, а также напряжение в отношениях с европейской аудиторией.
Джей Ди Вэнс на Олимпиаде-2026
- Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Милан на Олимпиаду-2026 с 14 самолетами и кортежем из 100 автомобилей, обеспечивающим безопасность и логистическую поддержку.
- В состав сопровождения Вэнса вошли бывший директор ЦРУ Майк Помпео и несколько олимпийских чемпионов прошлых лет.
- Во время матча женского олимпийского турнира по хоккею вывесили российский флаг. Момент произошел в присутствии Джей Ди Вэнса и Марко Рубио.