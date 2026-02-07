"Странно, потому что людям он нравится": Трампа удивило, что на открытии Олимпиады освистали Вэнса

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Милане вице-президента США Джей Ди Венса освистали зрители. На это уже отреагировал президент Дональд Трамп, назвав инцидент "странным".

На стадионе Сан-Сиро Джей Ди Вэнс находился в компании своей жены. Когда их показали на большом экране во время парада команд-участниц, было слышно освистывание и возгласы, передает 24 Канал.

Почему освистывали Венса?

Аналитики связывают такую реакцию аудитории с политическими напряжениями и критикой иммиграционной политики администрации США, в частности относительно планов привлечения агентов иммиграционной службы ICE к мерам безопасности во время Игр.

Делегацию США в целом встретили аплодисментами, однако реакция на Венса была противоположной – охлажденной и неоднозначной.

Комментарий Трампа и международный контекст

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент для Fox News, заявив, что это показалось ему "странным", потому что, по его мнению, Вэнса "любят люди" - и добавил, что освистывание произошло за рубежом, а не в домашней среде.

По сообщению The Times of India, такая реакция части публики отражает более широкий критический настрой относительно внешней и иммиграционной политики США, а также напряжение в отношениях с европейской аудиторией.

Джей Ди Вэнс на Олимпиаде-2026