Бывший футболист Арсенала получил длительное заключение: что натворил полузащитник

Экс-игрок лондонского Арсенала Джей Эммануэль-Томас имеет большие проблемы с законом. Его приговорили к четырем годам заключения.

Англичанин получил такой срок за контрабанду. Он участвовал в попытке ввезти 60 килограммов каннабиса в Великобританию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

Читайте также Месси решил сменить клубную прописку: где продолжит карьеру легендарный аргентинец

Детали незаконного дела

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Эммануэля-Томаса задержали после того, как в багаже его партнерши и ее подруги, прибывших рейсом из Бангкока в Лондон, обнаружили партию наркотиков.

Позже против женщин были сняты обвинения. Это произошло после анализа телефона футболиста. По данным следствия, они считали, что перевозят драгоценности.

Сначала английский игрок отрицал свою причастность к контрабанде, но в мае все же признал вину. За свою роль в деле он должен был получить пять тысяч фунтов стерлингов.

Важно. Джей Эммануэль-Томас проведет за решеткой один год и семь месяцев, с учетом срока, который уже отбыл под стражей. После этого футболист покинет тюрьму под условно-досрочное освобождение. В целом максимальное наказание за подобное преступление в Великобритании составляет 14 лет.

Отметим, что английский полузащитник был игроком Арсенала в период с 2008 по 2011 год. Он не смог стать основным в составе "канониров" и сыграл за лондонцев всего пять матчей. Последним клубом Эммануэля-Томаса был шотландский Гринок Мортон, в котором он провел лишь два месяца, после чего стороны прекратили сотрудничество из-за заключения футболиста.

Напомним, что ранее за контрабанду наркотиков задержали американского баскетболиста Джареда Шоу. По индонезийскому законодательству ему может грозить за это преступление смертная казнь.