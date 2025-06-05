Колишній футболіст Арсенала отримав тривале ув'язнення: що накоїв півзахисник

Ексгравець лондонського Арсенала Джей Еммануель-Томас має великі проблеми з законом. Його засудили до чотирьох років ув’язнення.

Англієць отримав такий термін за контрабанду. Він брав участь у спробі ввезти 60 кілограмів канабісу до Великої Британії, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Athletic.

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Деталі незаконної справи

Інцидент стався у вересні 2024 року. Еммануеля-Томаса затримали після того, як у багажі його партнерки та її подруги, які прибули рейсом із Бангкока до Лондона, виявили партію наркотиків.

Пізніше проти жінок було знято обвинувачення. Це сталося після аналізу телефона футболіста. За даними слідства, вони вважали, що перевозять коштовності.

Спочатку англійський гравець заперечував свою причетність до контрабанди, але у травні все ж таки визнав провину. За свою роль у справі він мав отримати п'ять тисяч фунтів стерлінгів.

Важливо. Джей Еммануель-Томас проведе за ґратами один рік і сім місяців, з урахуванням терміну, який уже відбув під вартою. Після цього футболіст залишить в'язницю під умовно-дострокове звільнення. Загалом максимальне покарання за подібний злочин у Великій Британії становить 14 років.

Зазначимо, що англійський півзахисник був гравцем Арсенала в період з 2008 по 2011 рік. Він не зміг стати основним у складі "канонірів" і зіграв за лондонців усього п’ять матчів. Останнім клубом Еммануеля-Томаса був шотландський Грінок Мортон, в якому він провів лише два місяці, після чого сторони припинили співпрацю через ув'язнення футболіста.

Нагадаємо, що раніше за контрабанду наркотиків затримали американського баскетболіста Джареда Шоу. За індонезійським законодавством йому може загрожувати за цей злочин смертна кара.