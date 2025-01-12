29-летний боксер планирует достичь вершины своей карьеры в крузервейте. Австралиец выразил желание объединить все чемпионские пояса в своем весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.
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Планы Опетаи на 2025 год
Джей Опетая рассказал о главной цели на 2025-й год. Австралийский боксер планирует стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Обладатель пояса IBF объяснил, как планирует стать лучшим в крузервейте и объединить все титулы. Опетая отметил, что его команда помогает найти возможность подняться на вершину, а также высказался о переходе в другой вес.
В этом году я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Поэтому мы ищем пути для объединения. Сверхтяжелый вес? Безусловно. Бриджервейт меня интересует также. Я хотел бы стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Но сначала я хочу стать абсолютом в крузервейте. Сначала хочу забрать эти пояса,
– сказал Опетая.
Отметим, что недавно австралиец победил Дэвида Ньику, отправив его в нокаут в четвертом раунде. Джей Опетая нанес настолько мощный удар, что новозеландец потерял сознание.
Напомним, что Джей Опетая признался, что не против встретиться в ринг с Александром Усиком. Однако, это может произойти после того, как австралиец станет лучшим в тяжелом весе.