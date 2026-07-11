В Мамелоди Сандаунс не подтвердили, но и не опровергли информацию о смерти игрока, призвав уважать частную жизнь его семьи в этот сложный период. Об этом сообщает Soccer Laduma.

Что известно о смерти Адамса?

Тренер Брендин Джонсон подтвердил смерть футболиста и обратился с просьбой не беспокоить его близких.

"Семья не хотела бы, чтобы с ней сейчас связывались. Эта утрата разбила всех на куски. Мы только что вернулись с чемпионата мира, как сразу получили такую новость. В четверг я имел с ним откровенный разговор, он был настроен вернуться после турнира и продолжить карьеру. Сейчас у меня даже нет слов. Просим уважать частную жизнь семьи. Да, могу подтвердить, что он ушел из жизни. Никто этого не ожидал", – сказал Джонсон.

На чемпионате мира 2026 года Адамс провел три матча в составе сборной ЮАР.

В то же время издание Sunday World сообщает , что футболист якобы покончил с собой в своем доме. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Как ЮАР и Адамс выступили на ЧМ-2026?

Сборная ЮАР стала одной из главных сенсаций турнира, набрав 4 очка и заняв второе место в своей группе. В матче 1/16 финала южноафриканская команда с минимальным счетом 0:1 уступила сборной Канады и завершила выступление на чемпионате.

В составе национальной сборной Адамс дебютировал в 2022 году. В 2023 году он завоевал бронзовые медали Кубка африканских наций. Всего за сборную он провел около десяти матчей, в которых отличился двумя забитыми голами.