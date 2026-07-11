У Мамелоді Сандаунс не підтвердили, але й не спростували інформацію про смерть гравця, закликавши поважати приватність його родини в цей складний період. Про це повідомляє Soccer Laduma.

Що відомо про смерть Адамса?

Тренер Брендін Джонсон підтвердив смерть футболіста та звернувся з проханням не турбувати його близьких.

"Родина не хотіла б, щоб з нею зараз зв'язувалися. Ця втрата розірвала всіх на шматки. Ми щойно повернулися з чемпіонату світу, як одразу отримали таку новину. У четвер я мав з ним відверту розмову, він був налаштований повернутися після турніру та продовжити кар'єру. Зараз у мене навіть немає слів. Просимо поважати приватність родини. Так, можу підтвердити, що він пішов з життя. Ніхто цього не очікував", – сказав Джонсон.

На чемпіонаті світу 2026 року Адамс провів три матчі у складі збірної ПАР.

Водночас видання Sunday World повідомляє, що футболіст нібито помер унаслідок самогубства у своєму будинку. Однак ця інформація наразі не отримала офіційного підтвердження.

Як ПАР та Адамс зіграли на ЧС-2026?

Збірна ПАР стала однією з головних сенсацій турніру, набравши 4 очки та фінішувавши другою у своїй групі. У матчі 1/16 фіналу південноафриканська команда з мінімальним рахунком 0:1 поступилася збірній Канади та завершила виступи на чемпіонаті.

У складі національної збірної Адамс дебютував у 2022 році. У 2023 році він здобув бронзові медалі Кубка африканських націй. Загалом за збірну провів близько десяти матчів, у яких відзначився двома забитими м'ячами.