Обидчик Тайсона анонсировал бой с Джошуа
- Американский блогер Джейк Пол анонсировал бой с Энтони Джошуа, запланированный на 2026 год.
- Осенью Джейк Пол победил Майка Тайсона, что вызвало критику со стороны экспертов.
- В ночь на 22 сентября 2024 года Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
Американский блогер Джейк Пол сообщил о проведении боя с Энтони Джошуа. Он подтвердил свою готовность на это противостояние.
Недавно появились слухи, что Энтони Джошуа может встретиться в ринге с Джейком Полом. Бой запланирован на следующий год.
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Пол и Джошуа могут сойтись в бою
Американец отметил, что говорил с Эй-Джеем о бое по телефону, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Social.
Я разговаривал с Энтони по телефону. Мы планируем это на 2026 год. Он позвонил мне и сказал: "Я видел, как ты вызвал меня", и добавил: "Давай организуем это. Давайте сделаем так, чтобы это произошло",
– сказал Джейк Пол.
Справка. Осенью Джейк Пол одержал победу над Майком Тайсоном, что вызвало критику со стороны экспертов.
Напомним, в ночь на 22 сентября 2024 года состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.