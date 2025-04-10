Недавно появились слухи, что Энтони Джошуа может встретиться в ринге с Джейком Полом. Бой запланирован на следующий год.

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Пол и Джошуа могут сойтись в бою

Американец отметил, что говорил с Эй-Джеем о бое по телефону, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Social.

Я разговаривал с Энтони по телефону. Мы планируем это на 2026 год. Он позвонил мне и сказал: "Я видел, как ты вызвал меня", и добавил: "Давай организуем это. Давайте сделаем так, чтобы это произошло",

– сказал Джейк Пол.

Справка. Осенью Джейк Пол одержал победу над Майком Тайсоном, что вызвало критику со стороны экспертов.

Напомним, в ночь на 22 сентября 2024 года состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.