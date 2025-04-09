Пока неизвестно, когда Александр Усик планирует завершить карьеру. Украинец планирует провести еще несколько противостояний.

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Каких боксеров выделил Хирн

Промоутер выделил Джесси Родригеса. Все из-за его возраста. Он сейчас представляет один из самых легких дивизионов, но может подняться в будущем, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Он станет великим боксером своего поколения. Считайте он уже чемпион в двух дивизионах, а будет минимум в четырех. Думаю и Шакур Стивенсон станет полноценно суперзвездой, а поможет ему Джервонта Дэвис, которого он победит. Еще назову Джарона Энниса, верю что он когда-то победит Кроуфорда,

– сказал Эдди Хирн.

Справка. В двух последних боях Александр Усик победил Тайсона Фьюри решением судей.

Отметим, что сейчас под вопросом стоит проведение противостояния украинца и Даниэля Дюбуа.