Наразі невідомо, коли Олександр Усик планує завершити кар'єру. Українець планує провести ще кілька протистоянь.

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Яких боксерів виділив Хірн

Промоутер виділив Джессі Родрігеса. Все через його вік. Він зараз представляє один із найлегших дивізіонів, але може піднятися у майбутньому, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

Він стане великим боксером свого покоління. Рахуйте він уже чемпіон у двох дивізіонах, а буде мінімум у чотирьох. Думаю і Шакур Стівенсон стане повноцінно суперзіркою, а допоможе йому Джервонта Девіс, якого він переможе. Ще назву Джарона Енніса, вірю що він колись переможе Кроуфорда,

– сказав Едді Хірн.

Довідка. У двох останніх боях Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі рішенням суддів.

Відзначимо, що наразі під питанням стоїть проведення протистояння українця і Даніеля Дюбуа.