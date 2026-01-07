Мультимиллионер Джейк Пол в бою с Энтони Джошуа получил тяжелые травмы. После медицинского обследования шоумена дисквалифицировали на бессрочный период, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Вернется ли на ринг Джейк Пол?

Атлетическая комиссия штата Флорида заявила, что Пол должен будет пройти дополнительное медицинское обследование перед возвращением на ринг. По его итогу станет известно, позволят ли блогеру продолжать бойцовскую карьеру.

Отметим, что после поражения нокаутом у Пола диагностировали перелом челюсти в двух местах. Ютуберу провели операцию и вставили титановые пластины. Медикам пришлось вырвать несколько зубов для восстановления структуры челюсти.

После операции Джейк опубликовал видео, в котором показал свое состояние. Американец находился в кислородной маске и чувствовал себя не лучшим образом.

Когда Джейк Пол сможет возобновить карьеру?