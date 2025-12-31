Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл высказался относительно смертельно аварии в Нигерии, в которую попал автомобиль Энтони Джошуа. Спортсмен упрекнул блогера-боксера Джейка Пола в гибели тренеров экс-чемпиона мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Митчелла в инстаграме.

Почему Джейка Пола обвинили в гибели тренеров Джошуа?

Митчел записал видео, в котором пожаловался на ютубера за предыдущие оскорбления. А потом намекнул на причастность Пола к аварии в Нигерии.

Джейк и Логан (брат Джейка Пола – 24 Канал) осмеивали меня, называли расистом. Смешно слышать, как они верят в Бога, но при этом выставляют всякое гейское дерьмо. Все их бои договорные. Если ты не даешь Джейку Полу себя нокаутировать – двое твоих друзей или ты умрешь через девять дней,

– заявил боец UFC.

Отметим, что Джейк Пол не остался в стороне ужасного события, которое шокировало спортивное сообщество. Он выразил соболезнования Джошуа и родным погибших тренеров.

Жизнь гораздо важнее бокса. Я молюсь за потерянные жизни, за Эй Джея и всех, кто пострадал в этом несчастном случае. Покойся с миром, Сина Гами и Кевин Айоделе. Мои мысли и молитвы с вашими семьями, друзьями и с Эй Джеем,

– сказал Джейк Пол в сети Х.

Как завершился бой Пол – Джошуа?

Напомним, что бой Джейка Пола и Энтони Джошуа состоялся в ночь с 19 на 20 января. Поединок завершился в шестом раунде после тяжелого нокаута, в который отправил американского блогера британский экс-чемпион.

После мегафайта у Пола диагностировали перелом челюсти в двух местах и многочисленные ушибы. Эпатажному американцу пришлось провести некоторое время на больничном.

Добавим, что за зрелищный бой Джошуа и Пол гарантированно получат по 50 миллионов долларов. По данным Salaryleaks, это еще не окончательные гонорары и они могут значительно увеличиться.

Кто погиб в ДТП с Джошуа?