Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл высказался относительно смертельно аварии в Нигерии, в которую попал автомобиль Энтони Джошуа. Спортсмен упрекнул блогера-боксера Джейка Пола в гибели тренеров экс-чемпиона мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Митчелла в инстаграме.
Почему Джейка Пола обвинили в гибели тренеров Джошуа?
Митчел записал видео, в котором пожаловался на ютубера за предыдущие оскорбления. А потом намекнул на причастность Пола к аварии в Нигерии.
Джейк и Логан (брат Джейка Пола – 24 Канал) осмеивали меня, называли расистом. Смешно слышать, как они верят в Бога, но при этом выставляют всякое гейское дерьмо. Все их бои договорные. Если ты не даешь Джейку Полу себя нокаутировать – двое твоих друзей или ты умрешь через девять дней,
– заявил боец UFC.
Отметим, что Джейк Пол не остался в стороне ужасного события, которое шокировало спортивное сообщество. Он выразил соболезнования Джошуа и родным погибших тренеров.
Жизнь гораздо важнее бокса. Я молюсь за потерянные жизни, за Эй Джея и всех, кто пострадал в этом несчастном случае. Покойся с миром, Сина Гами и Кевин Айоделе. Мои мысли и молитвы с вашими семьями, друзьями и с Эй Джеем,
– сказал Джейк Пол в сети Х.
Как завершился бой Пол – Джошуа?
Напомним, что бой Джейка Пола и Энтони Джошуа состоялся в ночь с 19 на 20 января. Поединок завершился в шестом раунде после тяжелого нокаута, в который отправил американского блогера британский экс-чемпион.
После мегафайта у Пола диагностировали перелом челюсти в двух местах и многочисленные ушибы. Эпатажному американцу пришлось провести некоторое время на больничном.
Добавим, что за зрелищный бой Джошуа и Пол гарантированно получат по 50 миллионов долларов. По данным Salaryleaks, это еще не окончательные гонорары и они могут значительно увеличиться.
Кто погиб в ДТП с Джошуа?
- Трагическое событие в Нигерии произошло 29 декабря. Автомобиль Энтони Джошуа на скорости протаранил грузовик на магистрали в Лагос.
- В ужасном ДТП погибли два человека из пяти, находившихся во внедорожнике Lexus. Ими оказались близкие друзья и тренеры Джошуа – Роберт Латц и Сина Гами.
- Латц был личным тренером британца, а Сина был тренером Джошуа по физической подготовке. Еще две недели назад они участвовали в подготовке к бою с Полом.