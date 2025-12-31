Американський боєць змішаних єдиноборств Брайс Мітчелл висловився щодо смертельно аварії в Нігерії, в яку потрапив автомобіль Ентоні Джошуа. Спортсмен дорікнув блогеру-боксеру Джейку Полу у загибелі тренерів ексчемпіона світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Мітчелла в інстаграмі.

Чому Джейка Пола звинуватили у загибелі тренерів Джошуа?

Мітчел записав відео, в якому поскаржився на ютубера за попередні образи. А потім натякнув на причетність Пола до аварії в Нігерії.

Джейк та Логан (брат Джейка Пола – 24 Канал) обсміювали мене, називали расистом. Смішно чути, як вони вірять у Бога, але при цьому виставляють усіляке гейське лайно. Усі їхні бої договірні. Якщо ти не даєш Джейку Полу себе нокаутувати – двоє твоїх друзів або ти помруть через дев'ять днів,

– заявив боєць UFC.

Зазначимо, що Джейк Пол не залишився осторонь жахливої події, яка шокувала спортивну спільноту. Він висловив співчуття Джошуа та рідним загиблих тренерів.

Життя набагато важливіше за бокс. Я молюся за втрачені життя, за Ей Джея і всіх, хто постраждав у цьому нещасному випадку. Спочивайте з миром, Сіна Гамі та Кевін Айоделе. Мої думки і молитви з вашими сім'ями, друзями і з Ей Джеєм,

– сказав Джейк Пол у мережі Х.

Як завершився бій Пол – Джошуа?

Нагадаємо, що бій Джейка Пола та Ентоні Джошуа відбувся у ніч з 19 на 20 січня. Поєдинок завершився у шостому раунді після важкого нокауту, в який відправив американського блогера британський ексчемпіон.

Після мегафайту у Пола діагностували перелом щелепи у двох місцях та численні забої. Епатажному американцю довелося провести певний час на лікарняному.

Додамо, що за видовищний бій Джошуа та Пол гарантовано отримають по 50 мільйонів доларів. За даними Salaryleaks, це ще не остаточні гонорари і вони можуть значно збільшитися.

