Під час аварії в автомобілі Ентоні Джошуа знаходилися п'ятеро людей. Двома загиблими особами виявилися тренери знаменитого боксера – Роберт Латц та Сіна Гамі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Home of Fight.

До теми Джошуа дивом вижив: поліція показала кадри страшної ДТП, в якій загинули люди

Що відомо про загиблих у ДТП з Джошуа?

За інформацією джерела, тренери на момент аварії перебували на передніх сидінням автомобіля, а Джошуа на задньому. Це важка втрати для колишнього чемпіона світу, адже фахівці були його близькими друзями.

Відомо, що Роберт Латц був особистим тренером британця. Щодо Сіна Гамі, то він був тренером Джошуа з фізичної підготовки. Ще два тижні тому він допомагав 36-річному боксеру готуватися до бою з Джейком Полом.

Ентоні Джошуа разом з Робертом Латцом та Сіною Гамі / Фото London & UK Street News

Також відомо, що Гамі був другом дитинства Джошуа. Він працював з Ей Джеєм упродовж 10 років.

Що відомо про аварію з Джошуа?